AMLO asegura que México no incumple con el T-MEC con reforma eléctrica, rechaza supervisión de EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no se está incumpliendo como refieren, en lo que compete a la industria eléctrica.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador indicó que durante su reunión con el enviado especial de Estados Unidos, John Kerry se dijo que la Casa Blanca seguirá de cerca la discusión por la reforma energética, con el objetivo de que la propuesta impulsada por AMLO no viole el T-MEC.

Ante esto, el gobierno de Estados Unidos propuso un plan en el México sea dirigido por el embajador estadounidense Ken Salazar para evitar que la reforma lastime las inversiones energéticas.

“Se dice que nosotros no estamos cumpliendo con el tratado en este tema. Les aclaramos tres cosas; una que cuando se negoció el tratado tuvimos una diferencia, cuando el gobierno del presidente Trump, porque ya habían acordado con el equipo del presidente EPN, un capítulo sobre el petróleo que comprometía la soberanía del país, pero como ya íbamos de observadores porque era yo el presidente electo no aceptamos ese capítulo...porque ese capitulo era comprometer el petróleo...y pues hubo tensión”, dijo el presidente en la mañanera de este viernes.

“En lo que se refiere a la industria eléctrica no hay nada que signifique que nosotros estamos incumpliendo. nada. Y lo tercero es que recordé que en el tratado nos comprometimos los tres gobiernos... a no permitir la corrupción y nosotros no podemos suscribir nada que signifique corrupción. Por ejemplo los contratos de autoabasto si la Suprema Corte los ha declarado ilegal. ¿Cómo los vamos nosotros a aceptar? Eso es corrupción”, agregó.