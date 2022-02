AMLO asegura que no amenaza a periodistas, pero insiste en exhibir sueldos de Loret de Mola, López Dóriga y Jorge Ramos

“Si no tiene inconveniente, me permita dar a conocer las pruebas que tengo de que gana 35 millones 200 mil pesos al año”, dijo López Obrador respecto a la conveniencia de aclarar el uso de recursos públicos en medios.

Asimismo, negó que haya amenazado al propietario del periódico Reforma durante la Conferencia Matutina del 17 de febrero. “Lo único que dije es que no me he metido con la familia de su dueño, Alejandro Junco, sentenció”.

En este sentido, AMLO también señaló que es necesario que los periodistas como Loret de Mola, López Dóriga y Jorge Ramos transparenten sus ingresos, pues aseguró el dinero que reciben “es público”.

LA 4T ESPERA RESPUESTA DE EU POR SUPUESTOS PAGOS A MCCI

Por otra parte, aseguró que sigue esperando la respuesta del gobierno de Estados Unidos sobre el supuesto financiamiento de éste a la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).

“Consideramos que es indebido que un gobierno extranjero se ocupe de financiar a un gurpo opositor”, sentenció AMLO.

Cabe mencionar que MCCI exhibió que la administración obradorista concesionó playas a Grupo Vidanta en principales destinos turísticos en el país.