AMLO considera que sería bueno que García Luna se convierta en testigo protegido

CDMX.- En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que sería bueno que el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, se convierta en testigo protegido en Estados Unidos.

El exjefe de la Policía está encarcelado en el vecino país por vínculos con el narcotráfico y el mandatario considera que debe pedir perdón y hablar de estos nexos por los que se le señalan.

“¿Descarta que podría convertirse, por ejemplo, en un futuro testigo colaborador o protegido en Estados Unidos?”, cuestionó la prensa durante “La Mañanera”

“Podría ser”, respondió. “¿Sería bueno?”, le insistió un reportero en la conferencia que se realizó en el Salón Tesorería.

“Sería bueno que hable, independientemente si le rebajan la pena, ayudaría mucho al país para que nunca jamás vuelvan a repetirse esas cosas. Que aporte pruebas y que además ayude en la purificación de la vida pública del país”, mencionó el mandatario.

En diversas ocasiones, desde Palacio Nacional, el presidente ha pedido que el exsecretario hable sobre la relación del crimen organizado y el Gobierno Federal de la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a quien ha mencionado en diversas ocasiones por declarar la guerra al narcotráfico.

“Como seres humanos que pueda decir ‘pido perdón por lo que hice, pero pues no fui solo, no actúe solo’, y ayuda también mucho a que se acabe lo de los chivos expiatorios, que no lo agarren como chivo expiatorio”, dijo el mandatario federal.

El titular del Poder Ejecutivo planteó que García Luna pueda dar toda la información, paso a paso de cómo fue ascendiendo en los puestos que desempeñó en el ejercicio de la función pública.

“Que diga todo desde el Cisen, quién le dio la orden de buscar al segundo tirador en el asesinado de Luis Donaldo Colosio, cómo fue ascendiendo con Zedillo, con Fox; cómo llegó con Calderón, y sus cómplices, porque después de estar con Calderón siguió con sus relaciones haciendo negocios vendiendo equipos”, mencionó.

“Sería muy bueno para el país para limpiar a México de corrupción porque eso es lo que más ha dañado al país”, añadió el mandatario en su conferencia matutina.