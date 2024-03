AMLO defiende su modelo de ‘humanismo mexicano’ y asegura que no ve ningún ‘despeñadero’

“Ahora nos sentimos orgullosos de ese pasado glorioso, de esa grandeza cultural, ese es el humanismo en una vertiente. La otra vertiente es lo fecundo de nuestra historia política, con todo respeto a los teóricos del mundo, pero las enseñanzas de Hidalgo, el ejemplo de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Villa, de Zapata, de Madero, de Lázaro Cárdenas nos hace un país con una historia ejemplar”, mencionó.

“Eso es el humanismo, eso es lo que estamos haciendo. Pero si yo explico cómo manejamos la economía, cómo evitamos la corrupción, cómo gobernamos sin lujos, con austeridad y cuáles son los resultados y ya nos quedamos nada más en la descripción de los hechos. ¡No! Pensé teóricamente cómo podemos darle contenido a esto, por qué estos resultados, cuál es el fundamento teórico”, señaló.

NO VE NINGÚN ‘DESPEÑADERO’

El presidente Andrés Manuel López Obrador, tratando de mantenerse al margen para no hablar del proceso electoral, aseguró que no habrá ningún problema porque no ve ningún “despeñadero” ni algún obstáculo.

“No veo ningún panorama gris, veo un futuro promisorio”, aseguró el presidente en su conferencia matutina.

“Es lo que deseo o quiero yo. No estoy hablando a favor de nadie, veo que hay circunstancias muy favorables, inmejorables para que México siga avanzando”, mencionó.

López Obrador reiteró que el país está atravesando por un momento estelar y no hay motivo para el pesimismo. “Y estoy optimista, y tengo elementos y razones”, indicó.