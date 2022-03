AMLO deslinda a la 4T de capturar al Bronco en NL, pide a Samuel García transparentar caso

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que la detención del ex-gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón (El Bronco), acusado de desvío de recursos, no está vinculada con el Gobierno Federal.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador rechazó la difusión de las fotografías que muestran a Rodríguez Calderón en su celda pues, aseveró que va en contra de la dignidad de ‘El Bronco’.

“Es un asunto del estado de Nuevo León, de las autoridades de Nuevo León. Yo me enteré ayer, ya cuando lo habían detenido, porque no es nada vinculado con el Gobierno Federal, aclararlo esto. Se tiene que reformar sobre las causas, lo que siempre recomiendo es que no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no puede haber impunidad”, dijo AMLO en su conferencia mañanera.

En este sentido AMLO instó al gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, que el caso de la detención de Jaime Rodríguez se transparente y se informe de manera clara cuáles fueron los motivos de su captura.

Por otra parte, reiteró su rechazo a la difusión de imágenes de la detención y fichaje del ex-gobernador.

“Lo que no me gustó, y eso lo digo porque creo que afecta a la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron, eso no. Puede ser, pero no es un asunto jurídico, es un asunto que tiene que ver con el honor y la dignidad”, señaló AMLO.