$!AMLO insiste en que México será autosuficiente en hidrocarburos para fines del 2023

“Estamos en la refinería de Dos Bocas. Vamos a terminar esta obra en julio de este año, de acuerdo al informe de Rocío Nalhe (secretaria de Energía) y del director de Pemex, Octavio Romero y del almirante (Rafael) Ojeda -por quienes estaba acompañado- en pocas palabras es una inversión de 9 mil millones de dólares, no créditos, dinero del presupuesto público, por no permitir la corrupción y por la austeridad republicana.

“Que va a significar todo esto, producir en la refinería Olmeca, el 20 por ciento de todas las gasolinas que consumimos en México.

¡No es nada más ir a cargar la gasolina en las gasolineras! Hay que tener este insumo, este combustible, y ya saben habían transcurrido 40 años sin construir una refinería. Vendíamos petróleo crudo y comprábamos gasolinas, ya cambiamos esa política, vamos a ser autosuficientes.”

Complacido señaló las actividades en la refinería en construcción, y apuntó a las maniobras de una coquizadora proveniente de la India.

“Lo que implica mover todos estos instrumentos, este viene de la India, una coquizadora sacarle el último jugo al petróleo, que no se desperdicie nada. Esto significa menos contaminación. Es lo estratégico, nada más piensen cómo se podría llevar a cabo una construcción así, si no es en un lugar así, aquí llegan esos equipos, aquí llega un millón de barriles diarios, no tenemos que hacer instalaciones especiales para sacar combustible por el puerto, para abastecer ciudades. Y también la refinería que se compró, la parte de Shell en Texas, insisto, para finales del año próximo ¡somos autosuficientes!

