AMLO insiste en que plan de seguridad no cambiará, pese a violencia en Chihuahua

Ante una pregunta de que en este sexenio hay más asesinatos que en anteriores, López Obrador contestó que así es, sólo que “nosotros recibimos los homicidios hasta la punta, hasta mero arriba y Calderón no recibió así el país, él lo llevó arriba y todavía en el gobierno pasado le subieron más.

“El mismo Calderón, ¿por qué no habla, no dice nada? La estrategia era responder a la violencia con la violencia, pero ni siquiera parejo, sino con los que tenía acuerdos el gobierno o García Luna pues podían actuar con impunidad. Los que no tenían acuerdo, esos sí eran perseguidos y frontalmente atacados, al grado de que se les eliminaba, era ‘mátalos en caliente’

“Y ahora, con un nivel de cinismo, cretinismo, dicen: ‘¡Qué barbaridad!’ Por eso me pareció equilibrado el mensaje del papa. Esta gente, los conservadores no hubiesen querido eso, que el papa dijera que la violencia lo que produce es más sufrimiento. Esa era la mentalidad, la doctrina, el pensamiento que guiaba la acción con Calderón. Era barrer, limpiar, y al mismo tiempo, extorsionar y establecer relaciones de complicidad con la delincuencia”.

Destacó que a propósito de este caso, el propio papa Francisco, manifestó su pesar en un mensaje, el cual leyó en la mañanera: “Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México de dos religiosos jesuitas y un laico. Cuantos asesinatos en México, la violencia no resuelve los problemas, sólo aumenta los sufrimientos innecesarios”, dijo el pontífice en su mensaje, a lo que el mandatario mexicano aseveró: “Estamos totalmente de acuerdo, porque hay todavía quienes piensan que la violencia hay que enfrentarla con violencia, el mal con el mal”.

— ¿Estos sucesos no le hacen replantear la estrategia (de seguridad)? --se le preguntó.

— No, al contrario, éste es el camino. Todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón –respondió.

– Pero hay más violencia, más asesinatos –se le insistió.

– Sí, porque no se puede arrancar de raíz, de la noche a la mañana, de un día para otro, un problema que lleva años y que además se propició, se alentó. Imagínense ustedes si el secretario de Seguridad Pública de Calderón (Genaro García Luna) era protector de un grupo de la delincuencia, es que lo que sucedió fue gravísimo, lo que pasa que como era un gobierno de la oligarquía, un gobierno de la mafia del poder que tenía el control, y sigue teniendo, de medios de comunicación, de intelectuales, pues todo lo resolvían de manera mediática, hasta que la gente se dio cuenta y por eso se llevó a cabo el cambio en el país. Pero el daño fue muy grave, muy grave y hemos hablado que los errores en política son como crímenes.

Otra nota interesante: ¿Quiénes eran ‘El padre Gallo’ y ‘El padre Morita’?... los jesuitas asesinado en Chihuahua que entregaron su vida a las comunidades tarahumaras

El presidente enfatizó que el pensamiento conservador insiste en que la violencia se ataque con violencia. “Es lo que quieren, que usemos toda la fuerza del Estado, que no nos tiemble la mano y que se aplique la Ley del Talión: ‘ojo por ojo y diente por diente’. Eso es la esencia del pensamiento conservador en esta materia, eso es lo que llevó a Calderón a declarar la guerra, a lo que aquí hemos visto ya no voy a seguir repitiendo que el mismo (Humberto) Moreira, siendo gobernador (de Coahuila), cuando se establece una conversación con Calderón y éste le dice: ‘A estos hay que arreglarlos’. Y Moreira expresa: ‘Me diste miedo Felipe’”.

Para el mandatario federal, esa visión “es parte de un pensamiento autoritario muy fascista. Entones ¿qué se puede esperar de quienes se embarcaron en esa estrategia fallida? Pues que la defiendan con todo. Pero nosotros no vamos a modificar nuestra estrategia que es opuesta a eso. Nosotros sostenemos que el ser humano no es malo por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y nosotros sí creemos en la readaptación y no pensamos que la gente no tenga más destino que ser eliminada”.

Enfatizó que no se trata sólo de haber hallado los cuerpos de las víctimas por este caso, sino de averiguar quiénes le daban protección a El Chueco.

“Cuesta mucho trabajo también que se entienda, porque es un asunto muy polémico, separar lo que es la responsabilidad estatal de la responsabilidad federal. Se me hace muy ruin que se da un hecho como éste, lamentable, porque sí duele no sólo por los sacerdotes que están trabajando por los pobres, y es una iglesia progresista, sino duele cualquier asesinato, pero estos hipócritas lo primero que hacen es voltear a ver hacia nosotros y hacia mí y si actuamos en estricto apego a a ley y de acuerdo a nuestras responsabilidades como autoridades, ¿qué esto no es un asunto del fuero común? ¿Qué no tiene que ver con una responsabilidad del gobierno local? Y no mencionan eso. ¿Y cuánto tiempo ha gobernado el mismo grupo en Chihuahua? Y si hacemos un poco de historia, ¿qué no fue ese partido conservador (PAN) el que hizo la alianza con Carlos Salinas? ¿Y qué no muchos candidatos a presidentes municipales, incluso gobernadores, se apoyaban en los grupos criminales? ¿Qué no se empezó recibiendo dinero para que cuando se ganara en el ayuntamiento se le entregara la Secretaría de Seguridad Pública y por eso muchas policías municipales están al servicio de estos grupos? Y luego la de Obras Públicas y luego completo el ayuntamiento”.

Con información de La Jornada