AMLO niega expropiación de Ferrosur... ‘se recuperó una concesión que es de la nación’ (video)

“Decidimos proteger todas las obras y hacer uso de nuestras facultades legales, porque no estamos actuando de manera autoritaria, estamos actuando de conformidad con la Constitución y las leyes, ¡Ah, pero como fue al señor Larrea, pegaron el grito en el cielo!” mencionando a los periodistas Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva y Joaquín López-Dóriga.

TE PUEDE INTERESAR: Tras tres años de negociaciones, AMLO decidió traicionar a Larrea, de Grupo México: Riva Palacio

Dijo que se les canceló un decreto para poder trabajar, previo a que se pudieran detener las obras con amparos, se decretó que toda la región sea declarada como de seguridad nacional.

Desde su conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo aseguró que la ocupación del tramo Coatzacoalcos-Medias de Aguas buscará acelerar las obras del Interoceánico.

A su vez, señaló que la intervención del Federal también buscará evitar la privatización de las obras y “garantizar un futuro de justicia para las nuevas generaciones.

“Se está buscando que se avance más y se integre toda la región. (...) Es unir desde el Istmo hasta la Península de Yucatán y no queremos que en el futuro se privatice todo lo que está haciendo”.

Cuestionado sobre si hablará con Germán Larrea, López Obrador dijo que “vamos a esperar a que se resuelvan —los amparos— y ojalá sea en buenos términos, es muy claro, es decir, adelante, además, siguen pasando los trenes de Grupo México, eso también hay que informarlo, siguen entrando, sin problema”.

“No es un pleito con Germán Larrea, ojalá y comprendan no solo los de esta empresa sino otros empresarios y quienes no están de acuerdo con nosotros, ojalá y en un momento de sensatez piensen que un gobernante tiene que representar a todos y que tiene que cuidar el interés público, es un servidor público, no es un empleado, un gerente, un gobernante representa a todos y se tiene que procurar que haya justicia y qué es la justicia, pues darle más al que tiene menos, porque no puede haber trato igual entre desiguales. Y qué se tiene que buscar, la felicidad del pueblo”.

La empresa, propiedad de Germán Larrea, advirtió consecuencias por la ocupación del tramo Coatzacoalcos-Medias de Aguas. Ante ello, y tal cual afirmó el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, Andrés Manuel negó que se trate de una expropiación: “¿Qué se expropió? Lo que es propiedad privada. Es muy distinto a recuperar una concesión que es de la nación”.

Explicó que cuando estaba a punto de firmarse un decreto, Grupo México, se ausentó de la comida que tuvo con empresarios. Detalló que no se llevó a cabo la firma con la intención de hablar con Germán Larrea.

El pasado viernes, elementos de la Marina tomaron en una controvertida acción los tramos que van de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos; todos en Veracruz, y que eran operados por Grupo México.

El 19 mayo de 2023, el presidente de la República emitió un decreto a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) para declarar como utilidad pública tramos ferroviarios operados por la empresa Ferrosur S.A de C.V.