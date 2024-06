AMLO no dará marcha atrás a reforma del Poder Judicial, ‘está podrido’, asegura

Ante las voces que han criticado que los mercados se hayan agitado por esta propuesta de reforma, el jefe del Ejecutivo cuestionó: “¿Cómo vamos a cambiar corrupción por justicia? ¿Qué les pasa? Si el éxito de nuestra política económica ha sido precisamente no permitir la corrupción”.

Y agregó: “Se puede avanzar si no hay corrupción. Por eso están equivocados, lo digo de manera respetuosa, quienes están pensando que vamos a dar marcha atrás a propósito de reformar el Poder Judicial que está podrido, que está dominado por la corrupción, solo porque hay nerviosismo financiero. ¡No! Porque sabemos que si limpiamos el Poder Judicial, en el supuesto que tengamos desajustes en la paridad, a mediano y largo plazo, eso nos va a ayudar a todos, pero además está de por medio de la justicia” , subrayó.

Consideró que ese poder “está podrido” , debido a que está coludido con los potentados, mientras que “no hay justicia para el que no tiene con qué comprar su inocencia”.

La honestidad, dijo, fue la clave para restablecer y renegociar en buenas condiciones para nuestro país el tratado comercial con América del Norte.

La fórmula para salir adelante, señaló, es la honestidad y la austeridad. “Por eso lo del Poder Judicial, cómo vamos a quedarnos con los brezos cruzados, si estamos viendo ayer, no lo preparamos, sino espontáneo, como cada 15 días en la sección de Cero impunidad, que se dio a conocer lo que había pasado en 15 días, dos cosas: Uno, un juez le da un amparo a (Rafael) Caro Quintero para no ser extraditado; casi al mismo tiempo, una jueza le da la libertad a (César) Duarte, ex gobernador de Chihuahua. ¿De dónde son esos jueces? Del Poder Judicial. Pero si vemos el comportamiento de esos jueces vamos a encontrar muchas otras cosas”.

El tabasqueño presentó una fotografía donde el ministro Luis María Aguilar recibe un premio de manos del exmandatario Felipe Calderón, y justo detrás aparece el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

“Como era el caso de este ministro de la Corte, está enojado con nosotros. ¿Y cómo no va a estar enojado? Este señor, García Luna, era el secretario de Seguridad Pública con Calderón y está detenido (en Estados Unidos) acusado de proteger a narcotraficantes. Es entendible que ellos no estén de acuerdo. Pero nos van a ayudar mucho la reforma al poder judicial”.

