¿Quién es Nicolás Mollinedo?... el ex chofer de AMLO quien ahora es terrateniente en el Tren Maya

Uno de los ex colaboradores del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que más se han beneficiado durante su administración, es Nicolás Mollinedo, quien fue chofer del mandatario nacional cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Recientemente, una investigación presentada por Carlos Loret de Mola en su noticiero de Latinus, se dio a conocer que los hijos del exchofer de AMLO cuentan con un parque turístico que tiene 64 hectáreas y que se encuentra justo frente a la estación Tulum del Tren Maya, que actualmente se construye en el sureste de México.

La investigación de Latinus mostró que el parque ya se encuentra en funcionamiento y es administrado por la empresa Preservación Ecológica Sac Actun S.A de C.V., misma que es propiedad de Lydia Ester Portilla Mánica, ex esposa de Nicolás Mollinedo, así como de su hermano Jorge Alberto Portilla Mánica.

Además, los administradores de la empresa serían los tres hijos del exchofer de AMLO, Nicolás, Samuel e Issac René Mollinedo Portilla. El predio mide 665 mil metros cuadrados, lo que sería una extensión siete veces más grande que la zona arqueológica de Tulum y cercana a las dimensiones de Xcaret, uno de los parques turísticos más grandes de la región.

Los hijos de Nicolás Mollinedo, mejor conocido como “Nico”, tomaron posesión de la propiedad en octubre del 2018, dos meses después de que AMLO, ya como presidente electo, anunciara la construcción del Tren Maya.

¿QUIÉN ES NICOLÁS MOLLINEDO, EL EX CHOFER DE AMLO?

Se sabe que cuando Mollinedo era chofer de López Obrador, tenía un sueldo de 63 mil pesos al mes. El sueldo de “Nico”, como se conoce a Mollinedo, causó escándalo en la administración de la jefatura de Gobierno.

Nico ha relatado que en el tiempo en el que AMLO fue jefe de Gobierno, él se desempeñó como director de Coordinación Logística del Gobierno de la capital. En ese sentido, señala que se encargaba de revisar y alistar lo necesario para los eventos y actos que se organizaban a lo largo de la República.

Además, narra que también manejaba para el ahora mandatario federal a fin de que “anduviera más seguro”. “Le manejé al licenciado López Obrador, pero mi cargo era Director de Coordinación de Logística del Gobierno de la Ciudad de México y dos veces estuve en dos campañas presidenciales”, aclara en una entrevista para El Financiero.

En dicha plática, ‘Nico’ da detalles sobre su incursión en la política, misma que generó polémica por la ‘escalada’ de cargos y ser acusado de supuestamente tener un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

“Tengo derecho a borrarme la imagen dizque de chofer, que nunca fui chofer, más bien era yo su acompañante y hombre de confianza de Andrés Manuel”, dice al periodista Héctor Jiménez Landín en una entrevista que data de octubre de 2015.

Después de estar junto al presidente López Obrador por 14 años, en los que cinco fue mientras estuvo en el Gobierno y nueve en campaña, Mollinedo cuenta que fue nombrado director de Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos de la delegación Cuauhtémoc -durante la administración de Ricardo Monreal.

“Este año, en 2015, me invitó el doctor Monreal a que lo ayudara en su campaña, me vine a participar y ya luego después del triunfo me invitó a quedarme a colaborar con él, lo pensé, no fue fácil y ya estoy retirado de la política”, asegura en dicha plática para el medio de negocios.

En la actualidad, “Nico” se define como empresario, amante de la charrería, los caballos, los autos clásicos y deportivos, además de un gran aficionado del béisbol, “siempre siguiendo los últimos resultados y estadísticas de la LMB (Liga Mexicana de Béisbol)”, se señala en su página web, donde tiene una biografía.