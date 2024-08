AMLO pide a EU aclarar la captura de ‘El Mayo’

“Que se sepa a ciencia cierta ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue que llegaron estos dos personajes a Estados Unidos, a El Paso? Ya nos informaron que tenían pláticas con Guzmán López, que quería entregarse; eso es lo que el gobierno de Estados Unidos está sosteniendo, y que no sabían que se iba a entregar también, o que iba en el avión, el señor Zambada”.

El tabasqueño apuntó que tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Relaciones Exteriores están en comunicación con los representantes de la Casa Blanca a fin de tener más información al respecto.

Remarcó que tiene absoluta certeza que en esta acción no participaron integrantes de las fuerzas armadas de México.

“Necesitamos tener más información y hablar con la verdad. Estamos seguros de que cuando ellos tengan todos los elementos nos van a informar y nos van y los vamos a dar a conocer a ustedes”, planteó.

Sostuvo que se han enviado más elementos de las fuerzas armadas (desde el fin de semana) para evitar posibles enfrentamientos en aquella región tras la captura del capo.

Apeló además a la responsabilidad de los pobladores para evitar enfrentamientos violentos.

“No hay hasta ahora, y deseo que eso no suceda, no hay ningún indicio de enfrentamientos (...) No hay nada extraño, excepcional en toda la región. Y espero que no tengamos ningún problema, porque confío mucho en la responsabilidad de todos, la responsabilidad de la gente”.

Con información de La Jornada