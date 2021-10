AMLO pide a simpatizantes no hacerle daño a quien piense distinto, tras amenazas a Lilly Téllez

“Cuidadito con hacerle daño a otra persona por pensar distinto”, recomendó el presidente Andrés Manuel López Obrador a los simpatizantes de su gobierno y de la 4T.

“Hay que respetar no me gusta la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto. Lo digo porque la senadora Lily Téllez se queja de que es acosada, está mal que se haga eso, somos libres, cada quien puede expresarse, manifestarse y podemos tener diferencias, pero sin agresiones”, señaló.

En la conferencia mañanera y sin pregunta de por medio, el mandatario reprobó las amenazas contra la senadora panista, vía redes sociales.

Al respecto, el presidente López Obrador consideró que se debe seguir debatiendo los temas de interés público, pero “en paz” y “con tranquilidad”.

Relacionado: Propone magistrado frenar investigación contra Pío Lopez, hermano de AMLO

“Somos distintos, no podemos ser iguales, solo en las dictaduras hay un pensamiento único”, dijo y remató:

“La democracia es pluralidad, es garantizar el derecho a disentir, que todos podamos debatir, manifestarnos, expresarnos todos, ahora hay hasta insultos, pero no pasa de eso”, indicó.

Luego, señaló que el movimiento que encabeza es “una transformación profunda” que se está desarrollando de forma pacífica y “sin violencia”.

“Aquí aprovecho para decirle a todos los que simpatizan con nosotros, de que cuidadito con hacerle daño a otra persona por pensar distinto, hay que respetar no me gusta la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto”, dijo y agregó:

“Lo digo porque la senadora Lily Tellez se queja de que es acosada, está mal que se haga eso, somos libres, cada quien puede expresarse, manifestarse y podemos tener diferencias pero sin agresiones”, expresó el mandatario.