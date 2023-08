AMLO presume que SNTE apoya libros de texto de la 4T; continuarán las conferencias para revisar los materiales

“Lo informo porque no se sabe, les pregunto a los que me están escuchando o viendo si se enteraron y estoy seguro que el 99% de los mexicanos no se enteró. Si Javier Alatorre y todos los que nos gritan como pregoneros que nos van a vacunar con el virus del comunismo”.

El SNTE dijo que los libros de texto gratuito son una herramienta fundamental de “justicia social, que fortalecen la gratuidad, equidad y obligatoriedad educativas, que afianzan el derecho humano a la educación”.

“Defender los LTG como una conquista social no implica tener una posición acrítica sobre su contenido. Es amplia nuestra experiencia en formular observaciones y propuestas para mejorar y corregir las diferentes ediciones que ha habido en la historia de los LTG. Así lo haremos ahora, con profesionalismo y sin estridencias”.

El mandatario aseguró que durante las próximas dos semanas continuarán las conferencias para revisar los materiales para “desmentir” los señalamientos y ante lo “cretinos” que son los “conservadores”, a quienes tachó, una vez más, de “racistas” y “clasistas”.

“Rechazamos los llamados a la “quema” o “destrucción” de Libros de Texto Gratuitos, es una irresponsabilidad convertida en violencia política y cultural”, se subrayó.

“Que ninguna fuerza política, facción ideológica o grupo de interés pretenda convertir a la escuela y la educación públicas en el campo de sus disputas. Que dejen en paz y libre de sus violencias a la educación”.

Finalmente, AMLO pidió revisar los contenidos que traten el comunismo y sobre la educación sexual.