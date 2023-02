Lomas de Guamuchil, Son. Al supervisar los avances en las obras del 18 distrito de riego y el acueducto para dotar de agua a los ocho pueblos yaquis, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a los pueblos yaquis que se concluirán las obras de ese distrito de riego y el acueducto.

Sin embargo, reconoció que existen aún pendientes en materia de regularización de las tierras y prometió que se les autorizará ingresar ganado en las 30 mil hectáreas que ya se les restituyeron el año pasado.

Ante centenares de indígenas del pueblo de Loma de Guamúchil, Obrador aseveró que se instruirá a agilizar los trámites porque todavía hay burócratas como los de antes, que dicen que no, “que falta este oficio pero nada de eso, se tienen que cumplir los ofrecimientos”.

“Lo que me preocupa aunque ya se ha avanzado bastante, es el sistema de riego, este canal y los otros canales, estamos hablando de canales para regar 50 mil hectáreas. No es cecina, no es carne asada, no son coyotas. Hay que meterse, la garantía que tenemos es que aquí está Aron Mastache (responsable por la Comisión Nacional del Agua de la obra hidráulica). Él ya estaba propuesto para un cargo mayor, pero le dije, no Aarón te necesitamos allá en los pueblos, nos importa más el territorio que el escritorio”.

López Obrador dijo que “lo más importante es que podamos hacer realidad lo que planteamos, es lo que estamos haciendo con este plan de Justicia Yaqui. Yo ya voy a entregar en un año 8 meses pero no quiero dejar nada inconcluso”.

El mandatario pidió: “Hay que apurarnos, hay ciertas obras que necesitan tiempo. Por ejemplo de lo del acueducto es agua para los pueblos, una obra de 170 kilómetros. Del tendido de la tubería y que llegue el agua potable a las casas. El tiempo que nos va a llevar. No hay que recordar el fundamento yaqui. No es tiempo para descansar, es para aplicarnos a fondo, trabajar”.