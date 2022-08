AMLO promete plazas en el gobierno a todos los egresados de las Universidades para el Bienestar

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que firmará el título y la plaza en el gobierno para todos los egresados de las Universidades para el Bienestar ‘Benito Juárez’.

Durante un acto en Armería, Colima, el presidente señaló que serán tres mil plazas las que le toque asignar antes de que termine su gobierno, en 2024.

Anuncio

TE PUEDE INTERESAR: AMLO confirma visita a mina en Sabinas, Coahuila

“Y otro anuncio es que los que se reciban, que yo les firme su título, les voy a firmar también su plaza en el gobierno. No me va tocar mucho. ¿Cuántos van a egresar? Como tres mil, me dijiste”, dijo a la directora general del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar ‘Benito Juárez’, Raquel Sosa Elízaga.