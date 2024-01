AMLO vs Jorge Ramos... de nuevo rechaza datos de violencia y afirma, ‘México es pacífico’ (Video)

Al refutar “la visión” de Jorge Ramos sobre la violencia en nuestro país, López Obrador mencionó que a la Ciudad de México se han venido a vivir 500 mil estadounidenses y defendió su estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos” porque “se ha venido reduciendo la incidencia delictiva”.

Sin embargo, López Obrador aceptó que hay 190 mil muertos durante su gobierno, pero replicó que si de muertes se tratase, “la principal causa de muerte en México son los infartos”, mientras que los homicidios se encuentran en el octavo lugar.

El mandatario federal mostró una presentación en la cual, como en otras ocasiones, comparó los homicidios ocurridos en su sexenio con los de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Yo sé que ha dicho que hay una tendencia a la baja, pero los datos son los datos. Los números de muertos en su gobierno es mucho mayor. Han muerto más que con Peña Nieto y Calderón. Puede reconocer que su estrategia de militarización ha fracasado, ha traído más violencia. ¿Qué recomendaría al próximo presidente o presidenta?”, cuestionó Jorge Ramos.

Como respuesta, el presidente López Obrador dijo respetar su punto de vista, pero no lo comparte. Añadió que tiene los datos, aunque deben verse de manera distinta.

“Es tu pregunta de siempre”, dijo López Obrador. “Es el problema de siempre”, repuso el periodista, quien mostró una cartulina con la cifra de muertos en los sexenios de Calderón, Peña Nieto y López Obrador.

En la lucha de declaraciones, el presidente López Obrador enfatizó que es necesario tener todo el contexto de los sexenios. Ante ello, consideró que si no se cuenta con los antecedentes de lo ocurrido, lo que gana es el sensacionalismo.

Durante su explicación sobre el aumento de homicidios, el presidente habló sobre el sexenio de Felipe Calderón y el momento en que declaró la guerra al narcotráfico, cuando “ustedes - dijo a Jorge Ramos - se quedaban callados”. Como respuesta, el periodista dijo “Muchos de nosotros no estuvimos callados (...) yo a Calderón lo llamé el presidente de los muertos”.

El intercambio entre ambos continuó y mientras el periodista de Univisión aseguró que la estrategia de militarización no ha funcionado, el presidente reiteró que no cambiará su estrategia porque se atienden las causas que originan la violencia.

“Vamos poco a poco, nada má que quería que nos quedáramos aquí un poco. (...,) cuando se firmó el pacto de silencio eran más los muertos, que los heridos y detenidos, porque la consigna era matarlos”, aseguró el mandatario federal.

Estamos protegiendo a los mexicanos, dijo López Obrador al periodista en su quinta asistencia a las mañaneras.

“No hay un presidente que atienda todos los días este problema de 6 a 7 de la mañana”, expresó López Obrador sobre las reuniones de su gabinete de seguridad.

Aseguró que “la mayoría de los casos de periodistas asesinados se han aclarado”, de “los que corresponden a nuestro gobierno”. No hay relaciones de complicidad con nadie, ni corrupción, añadió.

Al ser cuestionado por Ramos si reconoce si México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, el Presidente respondió: “No, no, no ,no. Yo te diría que es más peligroso Estados Unidos”, finalizó AMLO.