AMLO vuelve a opinar sobre la Argentina de Milei: pide a población no caer en trampa de la violencia

“La resistencia civil pacífica (sería mejor opción), no hay que exponerse hay que evadir el acoso, pero eso no significa no protestar”, añadió el mandatario federal.

“Que si le digo al pueblo argentino, como lo puedo decir a todos los pueblos del mundo es que no caigan en ninguna provocación, que es eficaz políticamente la no violencia”, mencionó.

“Por que quien no tiene la razón suele usar la fuerza para imponerse, la fuerza bruta, y no hay salida, hay muchísimas formas de llevar a cabo una desobediencia civil pacífica o aplicar el principio de la no violencia, nada más que yo no puedo meter en eso porque estoy gobernando a México y en nueve meses me retiro”, expresó.

López Obrador insistió en que los argentinos no deben caer en la trampa de la violencia, ya que esta solo genera más sufrimiento y desgracia.

El gobierno de Javier Milei informó sobre la implementación de medidas más estrictas en respuesta a la protesta social que implican “sanciones severas a todos los que impidan la libre circulación de los argentinos”.

El jefe del Ejecutivo señaló que este tipo de medidas son 2como regresar a lo que ya se padeció, lo que no funcionó, ya lo aplicó el finado ex presidente Menem”.

“Es como si quisiéramos regresar a lo que llevó a cabo Salinas, es lo mismo nada más que ahora con más actuación, con más circo y teatro, pero es lo mismo”, puntualizó.