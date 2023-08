AMLO ya planea, asegura Loret de Mola, cómo entregar a Claudia ‘el bastón de mando’

Según el artículo, al exsecretario de Relaciones Exteriores le han ofrecido diversas salidas políticas, “la coordinación del Senado o la Cámara de Diputados, el gabinete, lugares para su grupo político” , pero a todas ha dicho que no .

Y si bien al tabasqueño no le gusta una posible ruptura con Marcelo Ebrard, ello no le quita el sueño porque no lo considera un peligro para Morena en las elecciones presidenciales del 2024.

“La posible ruptura de Marcelo Ebrard no le gusta a AMLO, pero tampoco le quita el sueño: ni modo que se ponga a hablar mal del gobierno para el que trabajó cinco años. Además, considera que Marcelo en Movimiento Ciudadano no implica un desafío para Morena”, advierte Loret de Mola.