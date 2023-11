‘Ana Gabriela no es mi pareja y yo no soy lesbiana’, Ana Laura Bernal niega relación con la titular de la Conade

La diputada Ana Laura Bernal dio la cara frente a los señalamientos de ser la supuesta pareja sentimental de Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y de impedir que su expareja, el abogado Víctor Guzmán, vea a su hijo menor de edad.

La titular de la CONADE y la diputada habrían querido obtener la custodia del hijo de Bernal a base de mentiras, alegó el abogado Víctor Guzmán.

La petista citó a medios de comunicación a una conferencia de prensa en la cual aprovechó para reprocharles por difundir los dichos de su expareja y socavar con ello el interés superior de su hijo menor de edad.

No obstante, también aprovechó para elogiar a Ana Gabriela Guevara, al tiempo en que negó tener una relación sentimental con ella, tal y como su expareja, el abogado Víctor Guzmán lo dijo en una entrevista radiofónica con el periodista Ciro Gómez Leyva.

“Yo saldría orgullosamente con mi pareja paseando porque me encanta que me presumen y me encanta presumir a mi pareja. Y si tuviera la dicha de que Ana estuviera aquí a mi lado, créanme que sería muy dichosa de tener a un mujerón como es ella. Pero qué creen, eso también es mentira porque Ana Gabriela no es mi pareja y yo no soy lesbiana”, señaló la legisladora.

Señaló que hay señalamientos en torno a ella y su hijo que carecen de argumentos, esto luego de que su expareja aseguró que Ana Laura Bernal y Ana Gabriela Guevara han ejercido acciones para impedirle ver a su hijo.

En la emisión del programa radiofónico el pasado 16 de noviembre, el abogado Víctor Guzmán dijo que ambas “han tejido una red de corrupción, de impunidad, de favoritismos, en contra de mi hijo y mía (sic)”.

Sobre ello, la diputada del Partido del Trabajo señaló que ha luchado por defender a su hijo durante años; sin embargo, acusó que su expareja con el apoyo de los medios de comunicación se han enfocado en publicar declaraciones “llevándose entre las patas” a su hijo.

Ana Laura Bernal mostró su confianza en que las autoridades cumplan con su trabajo dentro del caso: “la madurez y la responsabilidad no se litigan, y ustedes lo saben. Se asumen, se respetan y más cuando alguna autoridad que determina”.