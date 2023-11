Alcalde de Toluca es denunciado por su ex por violencia sexual, física y psicológica; él niega señalamientos

El convenio también estipularía “ que no podemos ejercer acción legal en su contra ni de su equipo. Ni de su amante, con la que me engañó siete años”.

“Todo esto se dio por una venganza hacia mi persona, ya que, al no tolerar más su manera violenta de tratarme, lo dejé en el mes de febrero”.

“Al mismo tiempo, vía telefónica, acordaba conmigo la liberación de mi padre, como siempre, a bases de amenazas e intimidación; diciéndome que si no le daba sus documentos, no lo iba a dejar ir, dándome a entender que le iban a fabricar una carpeta penal”.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian irregularidades en Conade y Secretaría del Trabajo, con Ana Guevara y Luisa María Alcalde

‘FALSOS E INFUNDADOS’ LOS SEÑALAMIENTOS, RESPONDE ALCALDE

Raymundo Martínez Carbajal emitió un comunicado oficial en respuesta a la denuncia pública, afirmando que los señalamientos son “claramente falsos e infundados”.

Además, expresó su plena confianza en las instituciones y el estado de derecho. Además, destaca su respeto por la privacidad y su compromiso con la estabilidad de su familia.

El comunicado dice:

“Confío plenamente en las instituciones y el estado de derecho, he sido respetuoso de la privacidad y poniendo por delante la estabilidad de mi familia, seguiré actuando siempre en apego a la ley, incluso, ante la negativa reiterada de acceder a la convivencia con mi menor hijo”.

“Los señalamientos que hace la Mtra. en Derecho Procesal Penal, sobre mi persona en la publicación, son claramente falsos e infundados y buscan crear un clima de hostilidad, recurriendo a temas estrictamente personales. Precisamente por ello, no voy a entrar en el juego de la mercadería política que daña de manera dolosa a personas e instituciones y que nada tienen que ver en este asunto”.

“Me sorprenden las declaraciones vertidas por la maestra, en virtud de que tanto el divorcio y acuerdo de confidencialidad, son asuntos jurídicos ya concluidos y juzgados por la instancia correspondiente”.

“Agradezco la comprensión y respeto a la privacidad que muchas personas me han manifestado y para no abonar a las especulaciones, no haré más declaraciones a este respecto evitando entorpecer los procedimientos legales que pudieran estar en curso”.

Con información de Aristegui