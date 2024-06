Analiza Nuevo León suspensión de clases por fuertes lluvias que se avecinan

Monterrey, Nuevo León.- Ante el pronóstico de fuertes lluvias para Nuevo León, el gobernador del estado, Samuel García, dijo que se analiza la suspensión de clases.

El mandatario del estado dijo que la tarde de este lunes se realizará una reunión entre autoridades de Agua y Drenaje, así como Protección Civil, para tomar la decisión.

“El pronóstico es que hay un 70 por ciento de probabilidad de que se forme una tormenta tropical, un ciclón o hasta un huracán, el primero de la temporada: Alberto”, dijo.

Mencionó que el fenómeno viene directo al noreste de México, por eso se están previendo lluvias importantes.

“La previsión: viene mucha lluvia, pero hay que tomarlo con mucha seriedad”, señaló.

Añadió que mañana martes se tomarán decisiones respecto de las clases para los alumnos de Nuevo León.

“Puede llegar muchísima agua, lo que tantos esperábamos después de siete años de sequía, muchísima lluvia que va a llenar La Boca y recuperar muchísimo el nivel de El Cuchillo, Cerro Prieto y darle ya bastantes millones de metros cúbicos a la nueva Presa Libertad”, expuso.

Estableció que la El Golfo de México permanece con bastante húmeda y se está formando el fenómeno que llegará Nuevo León.

Detalló que las lluvias están previstas para el martes al mediodía y para el miércoles ya serán más intensas.

“El día pesado va a ser el jueves”, anticipó.

El jefe del ejecutivo estatal solicitó a la población tomar las precauciones necesarias y no salir de casa en caso de no ser necesario.

“De miércoles a sábado, si no hay que salir de casa, no vamos a salir. Hay que tener mucho cuidado, ríos, arroyos no hacerles confianza, va a haber sin duda inundaciones, pero queremos que sean las menos”, citó.