Antes de capturarlo, Tomás Zerón habló con ‘El Chapo’; rechaza vínculos con Pegasus

CDMX.- Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, dijo que es una “víctima de persecución política en México” en una entrevista que concedió al medio N12 en Israel.

El exfuncionario, desde Tel Aviv, asegura que cuenta con pruebas para demostrar las acciones represivas que el Gobierno Federal estaría cometiendo en su contra.

Zerón de Lucio es acusado en México de tortura y la desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Durante la charla con el medio israelí el exfuncionario expuso que le fue retirado el servicio de seguridad con el que contaba lo que derivó en amenazas que lo llevaron a dejar el país.

“Recibí en su momento amenazas. Para mí era un riesgo que no tuviera yo seguridad”, argumentó Tomás Zerón en la entrevista, en la que afirmó que su intención principal es volver a México.

“Al final mi objetivo es poder regresar a mi país, regresar con mi familia. Regresar con mi nombre y que se haga justicia”, comentó a la prensa israelí.

DIALOGÓ CON “EL CHAPO”

En la entrevista recordó las conversación que tuvo con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder de Cártel de Sinaloa, durante el operativo que llevó a su detención en Mazatlán, Sinaloa, en el año 2014.

Zerón relata que comenzó a platicar con él sobre la detención. “Si estaba bien, con quién estaba. Y él me dijo que estaba con sus hijas y que estaba con su esposa y una persona que asistía a su familia”, detalló.

El exfuncionario le prometió al capo sinaloense que Emma Coronel estaría bien, después le preguntó si deseaba hablar con ella, a lo que le respondió que si era posible, sí.

“Sí, podemos hacer una llamada”, le contestó Zerón. “Si me permite se lo voy agradecer”, replicó Guzmán Loera.

“No tienes nada qué agradecer”, añadió el extitular de la AIC, quien asegura que estuvo durante la certificación médica de “El Chapo” hasta su salida para ser trasladado al penal.

En la entrevista también descartó un que mantuviera contacto con la empresa NSO Group, la cual es propietaria del software de espionaje Pegasus.

Zerón aseguró que no hay forma de que comprueben que fue pieza clave para la adquisición de dicha herramienta. “Yo no conozco a nadie de NSO. Yo nunca me senté con ellos. No hay prueba, que presenten una sola prueba”, dijo al medio.