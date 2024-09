Apenas uno de cada cinco municipios en México cuenta con atlas de riesgos

Ciudad de México. Uno de cada cinco municipios en México contaba con un atlas de riesgos; es decir, instrumentos que sirven como base de conocimientos del territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y a la infraestructura en el sitio, pero también permiten hacer una mejor planeación del desarrollo para contar con infraestructura más segura. En tanto, 28 de las 32 entidades federativas cuentan con dicho atlas, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Y es que de los aproximadamente 2 mil 475 municipios en el país, solo 649 cuentan con un atlas de riesgos; mientras que mil 366 no cuentan con esta guía; 404 municipios están en proceso de tenerlo y 56 no saben o no les aplica el tema. Lo anterior es relevante dado que México es una de las economías con más riesgos meteorológicos, por poner un ejemplo.

En vísperas del Día Nacional de Protección Civil, el 19 de septiembre, el Inegi aseveró que la situación en el ámbito municipal no era favorable en el 2022, ya que 55.19 por ciento de los municipios del país indicaron no contar con un atlas de riesgo.

Sobresalen los estados de Yucatán, Oaxaca, Guerrero y Zacatecas, donde más del 70 por ciento de sus municipios no contaban con el mismo.

Al cierre de 2022, cerca de 22 entidades federativas contaron con un plan o programa de protección civil y siete entidades reportaron que estaban en proceso de integrarlo. En el caso de los gobiernos municipales, 33.9 por ciento reportó tener un plan o programa; 21.2 por ciento reportó que estaba en proceso de elaboración y 42.7 por ciento registró no tener plan o programa de protección civil.

Durante el 2022, las unidades municipales y estatales de protección civil atendieron a 344 mil 549 eventos derivados de fenómenos perturbadores (situaciones de riesgo para la población y su entorno, causados por agentes de origen natural o por actividad humana), 86.7 por ciento fueron atendidos por las unidades de protección civil municipales y 13.3 por ciento, por sus homólogas estatales.