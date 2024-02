Arturo Zaldívar se niega a renunciar a su ‘pensión dorada’: ‘No me aplica la reforma constitucional’

“Nos bajamos 85, 25 por ciento nuestro sueldo y nuestras prestaciones, y la austeridad republicana quiere decir que no se haga mal uso de los recursos públicos, que no se mantengan privilegios, que no se tengan lujos, que no se tengan excesos.”

Zaldívar justificó su decisión basándose en que la reforma al artículo 127 constitucional , la cual establece topes salariales para los servidores públicos, no aplica de manera retroactiva en su caso . Según sus palabras, llegó a su cargo antes de que esta reforma entrara en vigor, lo que le otorga protección según el artículo que establece que durante su encargo no se le podía bajar el sueldo.

👩‍⚖️🗯️ Arturo Zaldívar afirma que no renunciará a su pensión como Ex Ministro, amparado por la ley, ya que ingresó a la SCJN antes de la reforma. 🔔Alega que las medidas no son retroactivas. 🏛️💼 #JusticiaMX #Austeridad pic.twitter.com/v9AKXjLbsV

En respuesta a cuestionamientos sobre su percepción del pago por riesgo y el aguinaldo, que en su conjunto representan un considerable porcentaje de sus ingresos anuales, Zaldívar expresó que hasta el momento no ha renunciado a ninguno de estos beneficios.

“Yo no tengo ninguna incongruencia porque reitero yo entre a la Corte antes de que entrara en vigor esa reforma que entró en 2010. Los ministros de la Corte y los jueces y magistrados tenemos una garantía judicial, eso es un texto expreso, no les aplica a los que estaban antes. No retroactivamente porque también es una garantía y un derecho”.

ARTURO ZALDÍVAR VE ELECCIÓN DE MINISTROS POR VOTO POPULAR COMO UNA POSIBILIDAD

Zaldívar también abordó el tema de la reforma al Poder Judicial que plantea el Ejecutivo Federal, la cual busca que la elección de ministros sea por voto popular. Zaldívar opinó que esta elección debería ser indirecta y que debería existir un filtro previo para seleccionar a los candidatos que podrían pasar a la etapa de elección popular.

“Quiero aclarar que yo no me he manifestado en contra de la elección de ministras y ministros, lo que dije, no en una ocasión, sino en varias, me parece que si acaso nos vamos por ese camino tendría que ser una elección indirecta. Es decir, una elección donde haya un filtro previo a que ciertos perfiles, cierto número de candidatos o candidatas pudieran pasar a la etapa de elección popular”, dijo.