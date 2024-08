Asegura AMLO que sigue esperando que EU entregue toda la información de la captura del ‘Mayo’ Zambada

En la conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que aún no hay fecha para que Estados Unidos entregue la información de la captura de los líderes criminales Ismael Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López.

López Obrador espera que pronto puedan tener un informe sobre ambas detenciones, por parte de autoridades estadounidenses hace casi dos semanas.

“Para qué adelantamos vísperas o hacemos conjeturas? Mejor estamos solicitando información al Gobierno de EU”, argumentó.

“Todavía no (hay fecha para el informe), todavía no, no tenemos toda la información, pero esperamos que la vamos a tener”, explicó.

El mandatario espera tener dicha informe sobre la captura de ambos líderes del Cártel de Sinaloa antes de que comiencen los juicios.

“Pienso que antes (de que inicie el juicio) vamos a tener información, sobre todo lo relacionado con la detención y el traslado”, destacó.

Ismael Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Chapo Guzmán, fueron detenidos por autoridades de los Estados Unidos el pasado 25 de julio en un aeropuerto regional de Nuevo México.