‘Así quieren dejar a todo el país’, Salinas Pliego acusa deterioro de campo de golf tras incursión de la GN

El empresario Ricardo Salinas Pliego difundió fotografías de cómo luce supuestamente el campo de golf Tangolunda, de Huatulco , luego de ocho días de la incursión de la Guardia Nacional el pasado 14 de marzo, para verificar que no se hubiesen violado los sellos de clausura colocados el 8 de marzo.

Esto después de que López Obrador argumentó que su gobierno declaró como área natural protegida el terreno del club de golf debido a que un funcionario —cuyo nombre no dio a conocer— presuntamente otorgó de manera irregular una ampliación de la concesión a Salinas.

Sin embargo, frente a las críticas del presidente, quien sostuvo que la ampliación de la concesión se otorgó de manera irregular, Salinas contestó: “Si quien – por parte del gobierno – firmó y extendió la concesión del campo, ahora resulta que era un ‘corrupto’ o inepto, eso está tantito peor, imagínense nada mas que el mismo Gobierno acepte que sus representantes no son de fiar”.

Agregó que llevó a cabo una visita para corroborar que los sellos de la clausura realizada el pasado 8 de marzo no hubieran sido violados.

“Sacaron por ahí un documento en donde, supuestamente, ya en el gobierno nuestro, un funcionario que lo tenemos denunciado, les firmó una ampliación del contrato”, dijo durante su rueda de prensa diaria.

En cambio, el mandatario sostuvo que la concesión ya se venció y negó que su gobierno esté actuando de manera “autoritaria”.

Ante esto, Salinas Pliego afirmó que el permiso para operar el campo de golf en Oaxaca continúa vigente y acusó a López Obrador de utilizarlo como “distractor”.

Sostuvo que, en caso de no respetarse las concesiones, que afirma continúan vigentes, se daría un mensaje negativo a inversionistas y empresarios a nivel internacional.

El conflicto se da en medio de una serie de litigios en los que se le acusa al dueño de Tv Azteca de tener adeudos con el fisco por más de 63 mil millones de pesos.

Asimismo, ocurre a unos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concediera un amparo a Totalplay, otra empresa de Salinas Pliego, para evitar que pague 640 millones de pesos que le reclama el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El máximo tribunal también concluyó que la compañía aún debe pagar 1,700 millones de pesos en impuestos por cinco asuntos más.

El pasado viernes, Ricardo Salinas Pliego anunció que interpondrá una demanda contra Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, por la publicación del expediente de los supuestos adeudos fiscales de sus empresas por más de 63 mil millones de pesos.

A través de X, el dueño de Grupo Salinas señaló que tanto Ramírez Cuevas como su “tribu de comunistas” infringen la ley por difundir documentos que tiene a su cargo el Poder Judicial de la Federación.

“Y no me vengan con que es ‘asunto público’ NO. Hay un proceso judicial que tiene reglas que ustedes #Gobiernicolas de mierda están obligados a cumplir”, dijo el multimillonario.