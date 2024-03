‘El SAT se ha dedicado a extorsionar a los empresarios’, acusa Ricardo Salinas Pliego

“Las acusaciones o las afirmaciones de parte de mi amigo Andrés Manuel López Obrador, el presidente en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad de altísima de impuestos, primer tema no es cierto, pagamos muchísimo ” , señaló Salinas Pliego en el video.

SALINAS PLIEGO DENUNCIA EXTORSIÓN DEL SAT A EMPRESAS

Asimismo, Salinas Pliego denunció lo que considera prácticas de extorsión por parte del SAT bajo su administración actual. Afirmó que el organismo fiscalizador ha recurrido a amenazas y presiones para obtener pagos indebidos de los empresarios, ofreciendo descuentos a cambio de sobornos.

“El SAT con su actual administración se ha dedicado a extorsionar a los empresarios”, expresó Salinas Pliego. “Llegan, te pone una cuenta gigante y lo dicen bueno, pero si me pagas la mitad este te la perdón.”

El empresario destacó que él y su empresa se niegan a ceder ante estas presiones y se mantienen firmes en su posición de pagar únicamente lo que corresponde de acuerdo a la ley, sin aceptar descuentos injustificados ni pagar cantidades excesivas de impuestos.

“Y nosotros no cedemos ante la extorsión y por eso no aceptamos ningún descuento, no vamos a pagar más que lo que es correcto y por ningún motivo, vamos a pagar el doble o hasta el triple, como pretende esta administración”, enfatizó Salinas Pliego.

Por último, Salinas Pliego llamó al gobierno de México, encabezado por su “amigo” Andrés Manuel López Obrador, a actuar de manera imparcial y permitir que sean los miembros del Poder Judicial quienes definan conforme a derecho cualquier disputa fiscal.

“Yo espero que el gobierno que dirige mi amigo Andrés Manuel actúe de manera imparcial y que deje que los miembros del Poder Judicial definan conforme a derecho, quién tiene la razón”, concluyó el empresario.