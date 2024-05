AMLO reconoce que el Zócalo se llenó... pero no por la ‘Marea Rosa’; ‘en México hay libertades’

“Se demostró que se garantizan en México las libertades, que no hay represión, que hay democracia auténtica. El Zócalo estuvo lleno de manifestantes, se logró izar la bandera nacional y en la noche el debate y los ciudadanos pues ya saben porque una de las cosas que siempre subrayamos es que el pueblo de México está en su mejor momento”, expresó en su conferencia de prensa.

El presidente López Obrador reconoció que hubo un lleno total en el Zócalo de la Ciudad de México, sin embargo esto fue derivado a los manifestantes que estaban en la explanada, por un lado integrantes de la CNTE y en un mayor espacio los asistentes a la concentración de la llamada Marea Rosa que se organizó para demostrar su apoyo a Xóchitl Gálvez.

El jefe del Ejecutivo dijo que el pueblo de México está muy “politizado”, “muy consciente”, por lo que lo considera como un “hecho histórico” el cambio de mentalidad, ya que puede llevar mucho tiempo el cambiar la mentalidad de un pueblo.

“No exagero si sostengo que son de los ciudadanos más conscientes del mundo, entonces por eso vamos muy bien, requetebién”, agregó.

López Obrador dijo que el cambio que vive el país no solamente es en lo político sino en lo económico y social, donde el cambio se siente en la gente.

‘Las cifras no mienten, se ha incrementado el salario mínimo. Tenemos la menos tasa de desempleo en el mundo. Inversión extranjera como nunca, inversión pública. En lo social no hay ni un país que tenga un plan de bienestar para la mayoría de las familias como el que se aplica en México desde hace seis años. No hay ni un país en el mundo que lo haga’, afirmó el mandatario.