El hombre de Nueva Jersey que supuestamente atacó a Salman Rushdie en el oeste de Nueva York la semana pasada elogió al ayatolá de Irán, de acuerdo con The Post.

“Cuando escuché que sobrevivió, me sorprendió, supongo”, dijo Hadi Matar, de Fairview, Nueva Jersey.

El joven de 24 años no dijo si se inspiró en que el líder iraní, el ayatolá Ruhollah Khomeini, emitiera una fatua, o edicto, pidiendo la muerte de Rushdie en 1989 por el libro del autor de “Los versos satánicos”, citando una advertencia de su abogado.

“Respeto al ayatolá. Creo que es una gran persona. Eso es todo lo que diré al respecto”, dijo Matar, y señaló que solo “leyó como dos páginas” de la controvertida novela de Rushdie.

“Leí un par de páginas. No lo leí todo de cabo a rabo”, agregó.

El atacante acusado negó haber estado en contacto con la Guardia Revolucionaria de Irán y dijo que se inspiró para ir a Chautauqua después de ver un tuit que anunciaba la visita de Rushdie en algún momento del invierno.

“No me gusta la persona. No creo que sea una muy buena persona”, dijo sobre Rushdie. “No me gusta. No me gusta mucho.

“Es alguien que atacó al Islam, atacó sus creencias, los sistemas de creencias”.

El escritor de 75 años, que ha enfrentado amenazas de muerte durante décadas, fue atacado en el escenario el viernes cuando se preparaba para dar una conferencia en la Institución Chautauqua.

Fue apuñalado al menos 10 veces , sufrió daños en el hígado y nervios cortados en un brazo y un ojo, según su agente.

Matar, quien se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato y asalto, vestía un mono de prisión blanco y negro y una máscara de tela blanca mientras hablaba con The Post. A veces miraba hacia abajo y hablaba en un tono monótono.

Describió cómo tomó un autobús a Buffalo el día antes de que supuestamente atacara a Rushdie y luego tomó un Lyft a Chautauqua.

“Es un lugar agradable”, dijo, refiriéndose a la Institución Chautauqua.

“Estaba dando vueltas bastante. Sin hacer nada en particular, solo caminar”, agregó, diciendo que durmió en el césped el jueves por la noche. “Estuve afuera todo el tiempo”.

Aunque menos familiarizado con el trabajo escrito de Rushdie, Matar dijo que vio videos del autor en YouTube.

“Vi muchas conferencias”, dijo. “No me gusta la gente que es así de falsa”.

El atacante se quejó de las condiciones en la cárcel local.

“Mi religión no permite comer mucha de la comida que me han dado”, dijo, y agregó que está bien”.