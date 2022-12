Atentado contra Ciro, para afectar a mi gobierno: López Obrador

Nuevamente dijo que su gobierno no tiene relación con el ataque al periodista

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el ataque armado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva pudo haber sido hecho por grupos de oposición para afectar a su gobierno.

Manifestó que se no se debe descartar ninguna hipótesis en el ataque al periodista, pero subrayó que la única línea de investigación que se debe rechazar es que su gobierno tenga relación con estos hechos.

“Nosotros no silenciamos a nadie, somos respetuosos de los derechos humanos y el principal es el derecho a la vida, pero sí puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos. Por ejemplo, el que sea un grupo de la delincuencia. Se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro tres, cuatro días antes de este atentado y que puede ser una respuesta, ahí está eso.

“Pero también el que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características”, dijo.

Agregó: “No está de más decirles que no va a tener efecto político, o el que ustedes están pensando, porque el pueblo tiene mucha información y ya no se deja manipular. Entonces, todo eso hay que analizarlo, hacer la investigación hasta donde se pueda llegar”.

RESPONDE CIRO

El periodista Ciro Gómez Leyva cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador su postura frente a los hechos, luego de que en la mañanera de este lunes el Presidente dijo que era un “vocero del conservadurismo”.

En su programa de Radio Fórmula, Ciro Gómez Leyva se mostró molesto sobre las declaraciones de López Obrador y aseguró que el presidente no ha perdido la oportunidad de atacarlo desde La Mañanera.

“¿Qué necesidad había de hacerlo hoy? Pero bueno, no se puso contener y poco su naturaleza, y ya empezó las agresiones en mi contra: vocero del conservadurismo, etc, etc. Tratando de perfilar una hipótesis, una conjetura, una especulación sobre el ataque del jueves en la noche”, indicó.