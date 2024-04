Autoridades no descartan ninguna línea de investigación en asesinato de Gisela Gaytán

CELAYA, GTO.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, afirmó que en el asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, no se debe descartar ninguna línea de investigación, incluso algún pleito interno en Morena.

“Hoy hemos visto cómo al inicio de esta candidatura de Gisela hubo manifestaciones por parte de los propios integrantes de Morena, entonces no se descarta ninguna línea de investigación”, aseveró el mandatario estatal.

“Es un crimen en el que participó la delincuencia organizada, pero se debe indagar quiénes eran los interesados en “quitar a la candidata Gisela del camino”, señaló el gobernador.

Diego Sinhue afirmó que el asesinato de Gisela Gaytán no quedará impune y que se hace una investigación para dar con quienes dispararon y aquellos que dieron la orden del homicidio.

“Primero decirle a la ciudadanía, a los familiares, a los deudos, que no va a quedar impune, yo he estado en contacto con el fiscal, le he pedido una célula especializada para dar con los responsables, pero no sólo los responsables materiales, no sólo de quienes jalaron el gatillo, sino también de quienes dieron la orden; es decir, los autores intelectuales”, mencionó el mandatario.

Rodríguez Vallejo confirmó que pidió al fiscal que se agoten todas las líneas de investigación, incluyendo la de del supuesto pleito interno de Morena por esa candidatura.

“Tenemos que detener a los responsables. Vamos a agotar todas las líneas de investigación y que salga lo que tenga que salir. ¡Habrá justicia!”, enfatizó el gobernador.

Diego Sinhue mencionó que las protestas de aspirantes y líderes de Morena en el Congreso Local dan muertra de un intento de desestabilizar a Guanajuato.

El jefe del Ejecutivo en el estado consideró que es “una bajeza” que utilicen la muerte de una persona para “llevar agua a su molino político”.

“Usan, lucran con la vida de una persona, la pérdida de una persona y a mí eso me parece lamentable, de una bajeza política’”, finalizó el gobernador.