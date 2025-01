‘Estoy condenado, hasta acá llegué’... Ex presidente de Uruguay, José Mujica, informó que el cáncer se expandió por su cuerpo y se despide

El ex presidente uruguayo, José Mujica , enfrenta el final de su vida con valentía y serenidad. Con 89 años y un tumor en el hígado , ha decidido no someterse a más tratamientos, prefiriendo dedicar sus últimos días a su chacra y a despedirse de sus compatriotas.

Mujica explicó que, debido a su edad y a dos enfermedades crónicas que padece, no puede someterse a más tratamientos. Con serenidad y lucidez, compartió su decisión: “Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”.

El histórico dirigente pidió a los médicos que no prolonguen innecesariamente su sufrimiento. En sus propias palabras, no quiere “sufrir al pedo” y prefiere vivir sus últimos días trabajando en su chacra, rodeado de la naturaleza y de su esposa, Lucía Topolansky.

UNA DESPEDIDA EMOTIVA

La entrevista con Búsqueda fue más que un anuncio sobre su salud: fue una despedida de sus compatriotas. Mujica, conocido por su humildad y sus reflexiones profundas, envió un mensaje lleno de respeto y gratitud:

“Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto”.

También aclaró que hace tiempo dejó de ser parte activa de las decisiones políticas, aunque sigue ofreciendo apoyo cuando lo considera necesario. Mujica manifestó su deseo de que lo dejen descansar en paz, lejos de los micrófonos y las entrevistas: “Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”.

EL LEGADO POLÍTICO DE MUJICA

Aunque Mujica ha decidido alejarse de la escena pública, su influencia en la política uruguaya perdura. Fue un apoyo crucial para Yamandú Orsi, quien asumirá la Presidencia de Uruguay el 1 de marzo. Mujica sigue siendo un referente moral y político, conocido por su defensa de los valores democráticos y su estilo de vida austero.