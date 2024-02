Azucena Uresti estrena programa en Radio Fórmula tras salida de Milenio: ‘México está lastimado y necesita ser escuchado’

“Estoy feliz, primero, de estar aquí contigo. Me encanta, me encanta poder estar aquí en esta mesa con todo tu equipo en este programa tan importante. Y bueno, pues estoy muy contenta porque el lunes estrenamos Noticiero, aquí por Grupo Fórmula, a las 7 de la mañana. ¿Cómo ves? ¿Te late?” , compartió Uresti, emocionada por el próximo inicio de su programa.

AZUCENA URESTI RECUERDA SUS INICIOS EN EL PERIODISMO DURANTE ANUNCIO SOBRE SU NUEVO PROGRAMA

La conversación también sirvió como una oportunidad para Uresti para expresar su gratitud hacia aquellos que han sido parte de su trayectoria en Grupo Fórmula: “Siempre me gusta agradecer, ¿sabes? Creo mucho en eso. Agradecer mucho a Jaime Azcárraga por la confianza, por el respaldo, por la libertad, por su compromiso con la libertad de expresión...”.

Uresti elogió a Joaquín López-Dóriga y destacó su valioso aporte al medio periodístico: “Eres un ser humano excepcional, has sido muy solidario, muy cariñoso, muy cercano, muy amable conmigo, entonces, eso siempre te lo voy a agradecer querido Joaquín”.

Durante la charla, Uresti compartió detalles sobre sus inicios en el periodismo en Monterrey y su evolución hasta su llegada a Grupo Fórmula: “Pues hace ya dos décadas, poco más de dos décadas en Monterrey, yo soy de Monterrey... empecé muy joven y empecé a redactar noticias... luego se me dio una oportunidad de un programa de radio en las noches en la AWU noticias en Monterrey... empieza Milenio Televisión... y ahora pues afortunadamente me encuentro en las filas de Grupo Fórmula”.

López-Dóriga aprovechó la oportunidad para resaltar la importancia del espacio de libertad en Grupo Fórmula, a lo que Uresti respondió: “Es lo que yo agradezco mucho... aquí en Fórmula se aguanta, se resiste, se mantiene con dignidad esta profesión”.

“Radio Fórmula es el grupo más importante de comunicación en México, eso es indudable. Y bueno, pues la gente que lo hace, el compromiso, la energía, los grandes periodistas. Imagínate lo que es para mí, es un privilegio de vida absoluto”, afirmó Uresti durante la conversación.

La conversación también abordó temas relevantes sobre el periodismo en México, incluida la vulnerabilidad de los periodistas en ciertas regiones del país y el compromiso con la libertad de expresión.

“¿Sabe qué, Joaquín? A mí en todas las ocasiones, y bueno, que voy a referirme a esto, cuando me han mencionado en Palacio Nacional, no me asusta, porque nosotros ponemos la verdad sobre la mesa, con documentos, con historias, con testimonios. Entonces cuando se quiere negar la realidad, pues es imposible. Entonces no nos quita el sueño. ¿Me explico?”, declaró Azucena