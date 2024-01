Explica Milenio la salida de Azucena Uresti de la empresa

TRAYECTORIA

Azucena Uresti es conductora de radio y televisión, ha destacado en diversos medios de comunicación como Milenio, Telediario y Radio Fórmula, con sus reportajes sobre política, seguridad y narcotráfico.

Este último tema le llevó a recibir amenazas en 2021, a través de un video divulgado en redes sociales, donde un individuo que afirma representar a Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“No se ladeen para un solo lado, no acarreen ustedes con problemas que no les corresponden porque nunca le he pegado a ningún noticiero. Si sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes”, fue el mensaje que recibió la comunicadora.