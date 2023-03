Blinken miente sobre narcotráfico para no pelear con republicanos: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, mintió cuando afirmó ante el Congreso de ese país que el narcotráfico controla partes del territorio mexicano, pues aseguró que esto no es cierto.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que Antony Blinken afirmó esto porque no se quiere pelear con los republicanos, por lo que en forma sarcástica llamó al influyente senador republicano Lindsey Graham, quien lo cuestionó, a que “ya deje al pobre de Blinken, le tiene que decir que sí, que sí”.

“Este señor (Lindsey) Graham, que es abogado republicano, como todos los abogados le pregunta ‘Verdad que hay zonas en México, dominada por el narcotráfico’, ¿sí o no? Como dicen los abogados, ‘que diga el acusado si es cierto o no’-, entonces así lo interrogó”.

“Entonces, Blinken le dice, porque no se quiere pelear entre ellos, aunque Blinken es demócrata, pero tiene muy buenas relaciones, además es un senador muy influyente, muy poderoso, entonces (Anthony) Blinken le dice ‘sí, sí hay zonas en donde gobierna el narco, donde no puede entrar el gobierno de la República’. Entonces le dijo que sí, entonces mintió porque no es cierto”.

“Ya va y después le hizo otra pregunta, pero ahora va Mayorkas, que es el segundo de Blinken, ayer es el de seguridad y lo mismo: ‘que diga el acusado - porque los ponen ahí como un caso en una silla para interrogarlos, en un banquillo de los acusados, ah porque yo dije que no era cierto, entonces dice Graham a Mayorkas ayer ‘dice el presidente de México que no es cierto que no dominen los narcotraficantes en varias regiones del país’”.