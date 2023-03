Reclama Anaya a Gobierno de AMLO por ‘ser desalmado’ en tragedia migrante

En este sentido, calificó a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador como “indolente e insensible” por no ser capaz de encarar su responsabilidad y porque el presidente “no se haya dignado a ir a Ciudad Juárez y haya minimizado la tragedia en ‘La Mañanera’”.

Al menos “40 migrantes perdieron la vida de la manera más dolorosa y cruel. Quemados vivos porque no los dejaron salir”, expresó el político mexicano al inicio de su videocolumna.

Anaya Cortés tundió al presidente diciendo que sus declaraciones hablan de su “deplorable calidad moral”.

“No era un ‘albergue’. No mienta. Su gobierno los tenía detenidos y era su responsabilidad cuidarlos. No, presidente, no es solo una ‘desgracia’ más. (...) Por una vez, hágase cargo de su responsabilidad. Que por una vez haya justicia para las víctimas”, dijo.

“Pero al presidente solo le importa su popularidad, no le importan los niños con cáncer, no le importan las mujeres asesinadas, no le importan los migrantes. Eso es ser desalmado, por una vez hágase cargo de su responsabilidad”, finalizó.