$!Bomba Nuclear... ¿Qué sucedería si explotara en tu ciudad? (simulador)

Por su parte, Estados Unidos cuenta con mil 800 cabezas nucleares desplegadas y, en total, reúne 5 mil 550, según los datos del SIPRI.

El poderío militar de Rusia enciende las alarmas mundiales pues cuenta con misiles hipersónicos como el Avangard, el cual puede alcanzar las más densas capas de la atmósfera y superar en 20 veces la velocidad del sonido, lo que le permite llegar a territorio de Estados Unidos en 15 minutos.

Ante este panorama, un eventual ataque nuclear en cualquier parte del mundo puede darse y es aquí donde te mostramos los devastadores efectos que tendría el impacto de una bomba nuclear en tu ciudad.

AQUÍ PUEDES HACER LA SIMULACIÓN SOBRE LA CAÍDA DE UNA BOMBA NUCLEAR

(Dirígete al apartado Interactive: What Happens in Bomb Blast?)

Gracias al simulador gratuito de la organización Outrider, podemos obtener datos de que ocurriría de darse un ataque nuclear con bombas atómicas en nuestra ciudad.

La fundación Outrider, es una organización de medios sin fines de lucro que brinda análisis sobre seguridad, políticas y justicia social, está detrás de esta herramienta.

Al introducir los datos de la ciudad tu ciudad, verás en la pantalla un efecto que simula al de una explosión al mismo tiempo que verás cómo evoluciona la onda expansiva.