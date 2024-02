Cae por extorsión ex mando en combate al narcomenudeo de la FGR

Tras ser deportado de Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a quien fuera uno de sus mandos en el combate al narcomenudeo, Roberto de Jesús Medina Cano, por presuntamente proteger a una banda criminal que extorsionaba a empresarios con investigaciones de lavado que no existían.

Al ex funcionario le atribuyen ser parte de la organización delictiva que supuestamente encabezaba José Óscar Valdez Ramírez, “El Sultán”, abogado actualmente preso que se habría ostentado como titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros (UEIDFF) de la FGR para cobrar por los falsos “carpetazos”.

En específico, a Medina Cano se le imputa ser “el brazo protector” de este grupo de extorsionadores porque el 2 de octubre de 2019 trató de liberar al chofer de “El Sultán”, momentos después de haber sido detenido en la carretera México-Toluca con 3 millones 950 mil pesos en efectivo, señalan informes judiciales.

Del 16 de agosto al 3 de octubre de 2019, Medina Cano fue director de área de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos de Comercio de Narcóticos Destinados al Consumo Final, el área de la FGR encargada del combate al narcomenudeo.

Por su presunto involucramiento con “El Sultán”, en 2020 un juez federal ordenó su aprehensión por el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado).

El pasado 17 de febrero, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos finalmente lo detuvieron cuando circulaba con su novia rumbo a un restaurante en Laredo, Texas, según informaron funcionarios federales. Al día siguiente fue deportado y detenido en el cruce fronterizo de Nuevo Laredo.

El pasado viernes por la tarde, el juez de control Daniel Ramírez Peña, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, resolvió vincularlo a proceso por delincuencia organizada y le dictó la prisión preventiva justificada, razón por la que permanecerá internado en el Penal del Altiplano.

Ramírez sólo dio un plazo de un mes para la investigación complementaria, es decir, para que la defensa y la Fiscalía reúnan sus respectivos datos de prueba, porque el hecho que le imputan a Medina en esta trama es muy específico y está relacionado con el evento que detonó la investigación.

DAN PROTECCIÓN

El 2 de octubre de 2019, la entonces Policía Federal detuvo en la carretera México Toluca, a la altura del kilómetro 41+157, a José Antonio Ramírez Beltrán, chofer de “El Sultán”, con 3 millones 950 mil pesos en efectivo que llevaba en su vehículo.

Según los federales, cuando trasladaban al chofer para ponerlo a disposición de la Delegación de la FGR en el Edomex, un vehículo Jetta gris se les emparejó a la altura del Bulevar del Aeropuerto Internacional de Toluca y les pidieron detener su marcha.

Del carro bajaron Medina Cano y Miguel Sánchez Cortez, quienes se identificaron como directores de la FGR. Este último era director de área en la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en las Leyes Especiales de la Fiscalía.

Según los policías, ambos funcionarios les indicaron “en forma amenazante” que tenían que dejar ir al detenido con su dinero “porque no sabían con quién se estaban metiendo” y que había gente “de muy arriba” de la FGR que no quería que pusieran a disposición al chofer.

Uno de los federales declaró que se acercó al Jetta y que en su interior estaba “El Sultán”, quien le pidió “que le brindara la atención” de soltar a Ramírez Beltrán. El oficial respondió que sólo estaba haciendo su trabajo y se fue del lugar.

El pasado viernes, en la audiencia en la que fue vinculado a proceso, Medina Cano hizo una breve intervención para sólo para negar que los hechos habían ocurrido como lo narraron los agentes.

“En cuanto se refiere al hecho concreto de mi participación, del día 2 de octubre de 2019, no fueron, no sucedieron así, como lo narra la Fiscalía, y es todo lo que tengo que declarar, me abstengo de seguir declarando conforme al artículo 20 constitucional”, dijo ante el juez.

(Con información de Reforma)