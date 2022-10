Luego de anunciar su renuncia en la conferencia de prensa matutina, la ex secretaria de Economía , Tatiana Clouthier , fue captada en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México.

Tatiana respondió en la misma publicación del comunicador, señalando que no sabe que tiene contra ella o si “le pagan por molestar”, desmentir el destino mencionado por López-Dóriga.

“No tengo idea como viaje usted, ni como Secretaria viaje acompañada el 95% de las veces; No sé que tiene usted conmigo que le quito mucho tiempo o le pagan para molestar; ¿Cómo estarán sus notas si lo básico no lo checa? El vuelo era a dónde vivo y hasta la sala decía: Mty (sic)”, explicó Clouthier.