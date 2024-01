Carga AMLO contra Azucena Uresti: ‘Ha estado en contra de nosotros siempre’

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la periodista Azucena Uresti, quien el viernes pasado anunció su salida de Milenio, siempre ha estado en contra de él y de su gobierno.

Aunque no fue cuestionado sobre el tema, López Obrador se refirió en su conferencia de prensa mañanera a Uresti, cuya salida de Milenio, dijo el Presidente, se debió a que quería tener otro espacio en televisión. Agregó que siempre ha estado en contra de su gobierno.

“Dijimos hace un año o hace dos años que la estaban contratando en Latinus en aquel entonces y quería tener los dos programas, en Milenio y Latinus. Y los de Milenio le dijeron que no se podía eso, pero porque Latinus, porque además de que pagan muy bien ahí y están en contra de nosotros y la señora, la dama, periodista, ha estado en contra de nosotros siempre abiertamente”.

“De eso me enteré”, agregó López Obrador, quien aseguró que desde su posición no influye en las decisiones que toman los dueños de los medios de comunicación. Dijo no saber que Uresti ya tenía un espacio informativo en Radio Fórmula.

En ese sentido, aseguró que Uresti tendría que explicar las “circunstancias” exactas que originaron su salida de Milenio y afirmó que la periodista quiso dejar la duda.

“Deja entrever que yo le pedí a Francisco González de Milenio: ‘Oye, esta señora nos está cuestionando mucho’. Nunca he hecho eso con nadie, nunca lo haría, por convicción, por principio. Y también imagínense un presidente pidiendo eso”, expresó López Obrador.

“Sería bueno que dijera cuáles son las circunstancias actuales. Claro, quiso dejar ahí la duda para seguir con lo mismo”, añadió.

El pasado viernes 19 de enero, Uresti anunció su salida de Milenio Televisión “dadas las circunstancias actuales”, después de 20 años de laborar en esa empresa.