Carlos Loret de Mola arremete contra el Banco del Bienestar de AMLO... es un cascarón y sirve para comprar a acarreados

El ex titular de Noticieros Televisa , dijo que en base a los mismos datos de la Auditoría Superior de la Federación se identificó recientemente un gasto de 65 millones de pesos para un software el cual no ha sido instalado.

Loret de Mola dijo que la operación del Banco del Bienestar es ‘un fiasco’ pues hasta el momento las pocas sucursales que existen eran las de Bansefi y ni siquiera tiene personal ni software.

“El Banco del Bienestar es un fiasco: no pudieron construir las sucursales prometidas, apenas repintaron unas que antes eran del Bansefi, no tiene core bancario, no tiene software, no tiene personal...”.

Loret arremetió contra la institución pues dijo, arrancó con una cartera vencida ya que los beneficiarios de programas como las ‘tandas’ del Bienestar y los ‘créditos a la palabra’ tienen una alta morosidad de entre el 83 y 99 por ciento, además de privilegiar a afiliados de Morena.

“Arranca con una cartera vencida gigantesca: el gobierno repartió el programa de microcréditos, “tandas” del bienestar, sin incubar negocios, sin seguimiento, privilegiando a afiliados de Morena. El 83 por ciento de las tandas no se pagan. El 99 por ciento de los “créditos a la palabra” no se pagan. ¿Por qué? Porque no son tandas ni créditos”, señaló el periodista.

Loret apuntó que el dinero del Banco del Bienestar se utiliza para la compra de votos y la movilización de ‘acarreados’, además señaló que la encargada de los microcréditos ahora es la titular de Telecomm Federal.

“Es dinero que se usa para comprar votos, pagar representantes de casilla, movilizadores de acarreados, etcétera. Así me lo aseguran fuentes del propio gobierno. Por cierto, la funcionaria que fracasó con los microcréditos está ahora al frente de Telecomm. Tiene el plan de volverla Financiera del Bienestar. Receta para profundizar el fracaso”, concluyó.