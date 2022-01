Cártel de Jalisco afirma que autoridades de Veracruz protegen al Cártel de Sinaloa

XALAPA, Ver.- El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su brazo armado en la Cuenca del Papaloapan conocidos como “Los Cuatro Letras” acusaron en un video que el gobierno de Veracruz, la Policía Municipal de Cosamaloapan y el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos protegen y promueven las actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa.

En un video de casi tres minutos de duración, una célula de veinte integrantes de “Los Cuatro Letras” tienen encañonados y arrodillados a diez civiles –presuntamente nueve de ellos amanecieron muertos en la carretera Isla-San Andrés Tuxtla este viernes por la mañana- a quienes les hacen confesar que son una célula del Cártel de Sinaloa, la cual es apoyada por el gobierno estatal con “armas”, “vehículos” “dinero” y “drogas” para reclutar sicarios para “calentar la plaza” en la Cuenca del Papaloapan y el sur de Veracruz.

En el video, un jefe de sicarios de “Los Cuatro Letras” interroga a Alejandro Roca Andrade, hijo de Dámaso Luis Roca Burgos –primo en segundo grado del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos-, y quien afirma que le fueron entregados cinco millones de pesos para reclutar sicarios para el Cártel de Sinaloa.

“Mi tío me contrato hace unos meses, yo me encontraba en el estado de Quintana Roo, me ofreció trabajo y cinco millones de pesos para que yo reclutará a sicarios para calentar la plaza en la Cuenca del Papaloapan, ya que el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado no quiere jalar (sic) con el Cártel de Sinaloa”.

Hugo Gutiérrez es el titular de SSP en Veracruz, en diciembre del 2018 fue contratado por el gobernador, Cuitláhuac García. Gutiérrez hizo carrera policiaca en Nuevo León, en un mando medio de la Secretaría de Seguridad en el norte del país, entidad donde fue señalado de solapar actividades ilícitas del Cártel del Golfo y de inventarse un doctorado en “Sistema Penal Acusatorio” en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminología el cual nunca curso.

Este video comenzó a circular un par de horas después de que en la carretera Isla-San Andrés Tuxtla, los cuerpos sin vida de nueve personas fueron arrojados a orillas de la carpeta asfáltica.

Integrantes de la delincuencia organizada arrojaron los cuerpos semidesnudos, con huellas claras de tortura y algunos de ellos con impactos de bala.

El macabro hallazgo movilizó a las autoridades policíacas estatales y federales quienes mantienen un aparatoso cerco de seguridad en el kilómetro 118 de la carretera estatal.

En el video, el jefe de sicarios de “Las Cuatro Letras” y Alejandro Roca mencionan otros nombres como “El Chivo Vásquez”, Julián Álvarez Vallejo, Pablo Mendoza “El Junior”, Carlos Alto “El Cartero”, Arturo Peña y otra persona a quien solo mencionan como “El Gallero”.

