Casi inminente el cierre de gobierno en EU, republicanos rechazan proyecto

Washington. Los republicanos de línea dura en la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazaron este viernes un proyecto de ley propuesto por su líder para financiar temporalmente al gobierno, lo que hace casi seguro que las agencias federales cierren parcialmente a partir del domingo.

La Cámara baja rechazó en una votación de 232 contra 198 una medida para financiar al gobierno durante 30 días destinada a otorgar los legisladores más tiempo para negociar.

El proyecto de ley habría recortado el gasto e impuesto restricciones a la migración y la seguridad fronteriza, prioridades republicanas que tienen pocas posibilidades de ser aprobadas en el Senado, de mayoría demócrata.

Mientras tanto, el Senado, en un esfuerzo bipartidista, ha estado impulsando un proyecto de ley similar, conocido como resolución continua o CR, para financiar al gobierno hasta el 17 de noviembre.

“Aún no es el final, tengo otras ideas”, dijo a periodistas el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, tras la derrota del proyecto de ley que había respaldado.

El Servicio de Parques Nacionales cerrará, la Comisión de Bolsa y Valores suspenderá la mayoría de sus actividades regulatorias y se interrumpirán los salarios de hasta 4 millones de trabajadores federales a partir del domingo, si es que el Congreso no aprueba un paquete de gastos antes de esa fecha.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo este viernes que un cierre del gobierno “socavaría” el progreso económico de Estados Unidos al paralizar programas clave para pequeñas empresas y niños, y podría retrasar importantes mejoras de infraestructura.

Sería el cuarto cierre de las agencias federales en una década y ocurre apenas cuatro meses después de que un enfrentamiento similar dejó al gobierno a pocos días de incumplir el pago de deuda de más de 31 billones de dólares.

La reiteración de este arriesgado juego político ha generado preocupación en Wall Street, donde la agencia de calificación Moody’s ha advertido de que el estancamiento podría dañar la solvencia crediticia del país.

McCarthy intentó utilizar las disposiciones fronterizas del proyecto para presionar al menos a nueve radicales que se resisten a respaldar la medida y eludir el escenario de un cierre.

“Cada legislador miembro tendrá que dejar constancia de su posición: ¿Están dispuestos a asegurar la frontera o están del lado del presidente Biden con una frontera abierta y votan en contra de una medida para mantener abierto el gobierno?”, dijo a los periodistas.

Los partidarios de la línea dura que se oponen a la medida quieren que el Congreso siga adelante con una legislación de gasto a gran escala para el año fiscal 2024.

Mientras tanto, los demócratas advirtieron que el proyecto republicano implicaría un recorte del gasto de 30 por ciento en beneficios para mujeres y niños de bajos recursos y una reducción de 57 por ciento en fondos para combatir incendios forestales. Por otro lado, se aumentaría el gasto en defensa y seguridad nacional.

McCarthy logró aprobar tres de cuatro proyectos de ley el jueves por la noche que financiarían cuatro agencias federales.

Los proyectos fueron redactados para dar cabida a demandas conservadoras y no tienen ninguna chance de ser aprobados en el Senado -controlado por los demócratas-, aunque incluso si se promulgaran, no evitarían un cierre parcial porque no financian al gobierno en su totalidad.

¿QUÉ PODRÍA PASAR SI CIERRA EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS?

La recurrente situación no encontrará a Estados Unidos sin preparación, el gobierno federal tiene sus propios planes de cierre que desempolvan cada vez que el país está al borde de un cierre.

Aunque es función del Congreso financiar al Gobierno, los legisladores no dejan de cobrar cuando no cumplen.

Por otro lado, los cuatro millones de empleados federales restantes se enfrentan a la incertidumbre, incluidos los militares. Sus salarios se suspenderán y algunos de ellos tendrán que ausentarse del trabajo mientras dure el cierre. Otros, considerados esenciales, tendrán que presentarse a trabajar, como los agentes de policía. Ninguno cobrará su sueldo durante el impasse.

Para muchos de ellos, podría potencialmente secar sus finanzas, al igual que sucedió durante el lapso récord de financiación de 35 días en 2018-2019.

No tener sueldo significa dejar de pagar la hipoteca y las deudas de las tarjetas de crédito y mantener el consumo en el nivel mínimo. Incluso la economía más fuerte del mundo podría sentir el impacto.

Un cierre podría amenazar programas federales cruciales como préstamos a pequeñas empresas, ayuda a inquilinos de bajos ingresos, nutrición infantil y programas de ayuda estudiantil.

El último cierre costó miles de millones a la economía general estadounidense. La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) estimó que el cierre parcial del Gobierno de 35 días en 2018-2019 redujo la producción económica en 11 000 millones de dólares (9500 millones de euros) en los seis meses siguientes.

