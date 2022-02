Celebra boda Elba Esther Gordillo en Oaxaca, pese a boicot de la CNTE

Pasando las horas, se pudieron compartir videos del evento de la pareja entrando a la recepción, así como verlos disfrutar de la canción “You’re the first, the last, my everything” del cantante Barry White.

Elba Esther utilizó una capa con bordados en color dorado encina de un vestido blanco de mangas largas, así como, un discreto peinado adornado por una diadema de encajes en color oro.