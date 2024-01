Cervezas podrían acarrear sanciones electorales para Mariana Rodríguez o Álvarez Máynez

SAMUEL YA FUE SANCIONADO

“Samuel ya fue sancionado por una triangulación de recursos que se hizo por parte de empresas de familia, vino dinero al partido y luego a su candidatura. El dinero no puede llegar directamente de una empresa o persona moral a las candidaturas, porque es una causa de financiamiento ilícito y porque eso puede rebasar el top de gasto de campaña”, explicó Martínez Valero.

“Esta es una práctica que ya ha hecho el hoy gobernador, no extraña que hoy lo vuelva hacer. Sin embargo, lo que también ahora causa inconformidad es que la forma no es la correcta, porque si hay un patrocino o no ilegal de la empresa, lo que se está haciendo es no tomarse, al menos así lo considero, las cosas en serio, porque gobernar este país no es una cosa que pueda hacer en una comidita, en una carnita asada o en algo muy informal”, señaló.

Martínez Valero dejó claro que en un futuro, el supuesto de falta a la Ley Electoral, puede actualizarse y tener consecuencias en la campaña, porque se ve una intención de decir que tienes el respaldo de una marca o de una empresa.

“En derecho electoral hay precedentes que paradójicamente el involucrado es Samuel García, en el 2018 hizo campaña rumbo al Senado, y utilizó camisetas de un equipo de futbol de Nuevo León y la selección nacional, además de exhibir las marcas de las cervezas. El asunto llegó a Sala Superior del Tribunal Electoral Federal y en esa instancia sí encontró elementos sobre el aprovechamiento de la marca. En ese momento Samuel estaba en campaña, y ahorita estamos en un momento distinto”, dijo Samuel Hiram.