Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), aseguró que “Los Chapitos” intentan “reconciliarse” con la comunidad con la carta que enviaron a Milenio, y se sienten presionados tras la captura de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”.

“Ellos están tratando de ganar la opinión del público y evitar la extradición a Estados Unidos porque están sintiendo la presión tras la captura de Ovidio Guzmán”, señaló

Durante una entrevista con Azucena Uresti, quien recibió la misiva a través del abogado de la familia Guzmán, Vigil puntualizó que los hermanos de Ovidio necesitaban fortalecer su relación con la comunidad que los ha respaldado, más aún, luego de que Estados Unidos aumentara la recompensa que ofrece por su captura.

“Muchos de estos mafiosos temen a la extradición porque ya no tendrían acceso a la infraestructura de sus organizaciones criminales”.

En el documento, “Los Chapitos” señalan que ellos no son fabricantes de fentanilo, no obstante, Vigil reviró que pese a dicha declaración, la Ley de Conspiración los encontraría culpables del tráfico, incluso si no son productores del opioide.