“No somos la cabeza del Cártel de Sinaloa”... Los Chapitos se deslindan de inundar a EU con fentanilo

‘Los Chapitos’, hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, enviaron una polémica carta al noticiero nocturno de Azucena Uresti, en la que se deslindan como organización criminal de la producción de fentanilo, la droga que tiene sumido a Estados Unidos en una crisis en materia de salud por el alza de su consumo en los más jóvenes.

En los últimos meses, ha aumentado el debate sobre el tema, que incluso ha provocado fricciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, sobre el cual la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) responsabilizó a la organización dirigida por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

La conductora dio a conocer una misiva enviada por el abogado José Refugio, con la finalidad de aclarar varios puntos. En el documento, los hijos de Guzmán Loera explican que no tienen interés en ser cabecillas del Cártel de Sinaloa. ‘Del Cártel de Sinaloa no somos la cabeza, ni estamos interesados en serlo’ y no comercian con fentanilo.