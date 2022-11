“Tampoco es posible verificar el dispositivo donde está configurada la cuenta de WhatsApp” , apuntó Carlos Beristáin, integrante del GIEI. “Se muestran diferencias en la escritura en la aplicación de los mensajes; no pueden considerarse como una prueba digital y no garantizan la originalidad” , puntualizó el experto.

Al presentar los peritajes sobre dichos textos, especialistas del GIEI detallaron que no es posible garantizar la autenticidad de los mensajes relacionados con la desaparición forzada de los normalistas.

“Se puede evidenciar que hay mensajes omitidos en enero de 2015 (...) no existe confiabilidad en la imagen (...) y los mensajes analizados no pueden considerarse como una prueba digital”, explicó. “Las filtraciones o intentos de plantear como ciertas pruebas o versiones no contrastadas, corren el riesgo de generar en el futuro mayor impunidad en el caso”, destacó Cox Vial.

