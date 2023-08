‘Choque’ en Morena por posible nombramiento de ‘Alito’ para presidir la Cámara de Diputados

Durante la transmisión del Martes del Jaguar del 29 de agosto, la mandataria de Campeche dijo que existen quejas de legisladores, quienes señalan presiones para votar porque Alejandro Moreno encabece la Cámara de Diputados.

TE PUEDE INTERESAR: ‘PRI irá con Xóchitl si hay consenso’, dice Alito Moreno; niega ‘bajar’ a Beatriz de la contienda

“Hay una inconformidad de los compañeros diputados que les están exigiendo que voten para que el próximo presidente de la Cámara de Diputados, en el mes de septiembre, sea una gente del PRI, que le tocaría el PRI, pero quieren que sea Alito Moreno”.

Previo al señalamiento, la mandataria dijo que veía a Ignacio Mier “con mucho respeto, y así lo quiero seguir viendo”; sin embargo, le cuestionó que apoyar la llegada de Moreno Cárdenas podría considerarse una traición.

“Eso no es posible, sería totalmente una puñalada para él (Ignacio Mier), es una jugada política, no sé qué busca, pero Ignacio, esto no se vale porque es directamente contra Campeche, así lo sentimos”.

Por otra parte, la mandataria señaló que en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) carecen de recursos económicos, y al avecinarse el periodo electoral la llegada de Moreno Cárdenas al frente de San Lázaro podría derivar en desvíos.

“En el PRI Ya no tienen dinero de dónde sacar. En la Cámara de Diputados hay mucho dinero que no se fiscaliza, eso a mí me consta, mi papá fue siete años diputado, y yo fui cuatro, y te das cuenta cómo funcionan las cámaras: no están fiscalizadas como debe de ser. Tienen mucha libertad de recurso”.

TE PUEDE INTERESAR: El ‘señorito Ricardo Salinas’ es ‘evasor, misógino e impotente’, afirma Layda Sansores

MIER LE PIDE NO BASARSE EN COMENTARIOS

El diputado Ignacio Mier respondió a los señalamientos de la gobernadora Layda Sansores y le sugirió mantener la unidad dentro de Morena.

“Eres una persona experimentada y sabes que la política no se hace por comentarios en los pasillos”.

Tras señalar que el nombramiento de la persona que proponga el PRI para presidir la Cámara de Diputados depende de la votación de la bancada de Morena, Ignacio Mier sugirió a la mandataria de Campeche evitar fracturas internas.