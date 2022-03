Ciberataque contra medios ‘tumba’ a miles de periódicos, VANGUARDIA uno de los afectados

**

Más de 7 mil ediciones digitales de periódicos en el mundo -entre ellos VANGUARDIA- fueron “tumbadas”, luego de un ciberataque en contra de PressReader, el mayor proveedor de prensa del mundo a través de diversas plataformas y aplicaciones.

El ataque, que afecta tanto a la página web como a las aplicaciones para teléfonos Android o iOS que ofrecen las ediciones electrónicas de los periódicos, se produjo en plena guerra de Ucrania apenas unos días después de que PressReader hubiera eliminado decenas de periódicos rusos de su oferta, si bien se desconoce si hay relación entre ambos hechos.

Los máximos gestores de PressReader son de nacionalidad ucraniana y la empresa cuenta también con capital ruso. De acuerdo con el periódico español ABC, piratas informáticos habrían accedido a los servidores de PressReader y se habrían hecho con sus sistemas, llegando a solicitar recompensas económicas a la empresa a través de emails dirigidos a varios empleados.

Entre los clientes de PressReader están: The New York Times, The Washington Post, The Globe and Mail, ABC de España, entre otros tantos.

(Con información de ABC)